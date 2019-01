Im vierten Quartal von ABO Invest seien nach Darstellung von SMC-Research die Windbedingungen besser gewesen als in den beiden Vorquartalen, so dass der Rückstand der Produktion zum Normwert auf Jahresbasis noch habe eingedämmt werden können. In Verbindung mit einem Sonderertrag erwartet SMC-Analyst Holger Steffen ein leicht positives Vorsteuerergebnis.

Im Schlussquartal habe die Stromproduktion von ABO Invest an den deutschen Standorten gemäß SMC-Research zwar überwiegend weit unter den Vorjahreswerten gelegen, dafür habe es aber in Frankreich, Finnland und Irland deutliche Zuwächse gegeben, wobei dies auch auf einen Kapazitätsausbau (Finnland) und einen Produktionsausfall im Vorjahr wegen Arbeiten am Netz (Irland) zurückzuführen gewesen sei.

Nachdem die kumulierte Strommenge nach neun Monaten noch ca. 14 Prozent unter dem Normwert unter durchschnittlichen Windbedingungen gelegen habe, habe dieser Abschlag im Gesamtjahr dank besserer Windbedingungen im Q4 (nach einem schwachen Q2 und Q3) auf nur noch rund 10 Prozent begrenzt werden können. Zum Vorjahr habe sich die Jahresstromproduktion (inkl. pauschalierter Leitungsverluste) damit sogar um 28 Prozent auf rund 362 Mio. kWh erhöht.

Auf dieser Basis erwarte SMC-Research einen Umsatz von 31,8 Mio. Euro und damit nah am unteren Ende der kommunizierten Spanne (32 bis 37 Mio. Euro). Das Vorsteuerergebnis könne mit 0,1 Mio. Euro erstmals knapp positiv ausfallen, wobei es auch von siebenstelligen Sondererträgen aus dem Verkauf des Windparks Wennerstorf profitiere.

Da 2018 erneut ein sehr schwaches Windjahr gewesen sei, hat ABO Invest aus Sicht der Analysten respektable Ergebnisse erzielt. In Jahren mit einer Windverfügbarkeit in der Nähe der langfristigen Durchschnittswerte dürfte das Unternehmen nach Meinung des Researchhauses aufgrund der mit der fortschreitenden Tilgung sinkenden Zinsbelastung künftig weiterhin positive Vorsteuerergebnisse erzielen.

Die weitere Expansion werde nun voraussichtlich mit der Akquisition von Solarparks in Griechenland vorangetrieben. SMC-Research habe das noch nicht in dem Modell eingeplant und bestätige vorerst das Kursziel von 1,90 Euro sowie das Votum "Buy". Mit der anstehenden Folgestudie werden die Analysten ankündigungsgemäß den bislang sehr vorsichtigen Entwicklungspfad zum künftigen Portfolioausbau überarbeiten, was weiteres Upside-Potenzial berge.

