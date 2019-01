Mit einem Plus von 2,6% ist der DAX am Freitag auf ein neues Jahreshoch bei 11.217 Punkten geschossen und hat dabei eine ganze Reihe charttechnischer Widerstände aus dem Weg geräumt. Damit ist der Ausbruch (vorerst) durchaus als starkes Signal zu werten, auch wenn die Gefahr eines temporären Rücksetzers in Form eines Pullbacks dadurch nicht kleiner geworden ist. Ganz im Gegenteil:

Den vollständigen Artikel lesen ...