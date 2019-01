Die Aktienmärkte stiegen in der vergangenen Woche erneut deutlich an: Der DAX legte knapp 3 Prozent zu. Rohöl stieg ebenfalls weiter. Auf Wochensicht lag das Plus bei fast 5 Prozent. Setzt sich diese Entwicklung in dieser Woche fort.

Zusammenfassung:

"Halten", durch Gegenbewegung durch eine neue X-Säule.

Trend und Kursziele:

Trend : ? fallend

Kursziele : moderat 56 (erl.) und ambitioniert 22

Gültigkeit : bis Überschreiten 76,49 (4)

Den vollständigen Artikel lesen ...