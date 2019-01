Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 5,85 auf 5,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien spanischer Banken seien weiter vernünftig bewertet, er sehe inzwischen allerdings etwas Ungemach, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Ergebnisseitig könnte das heimische Geschäft nach 2019 an Dynamik verlieren. Höhere Zinsen seien daher dringend nötig. Bei Santander erscheine zumindest der kurzfristige Ergebnisausblick solider als bei der Bank BBVA./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 00:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0113900J37