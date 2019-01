Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Porsche SE von 82 auf 66 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Horst Schneider begründete das neue Kursziel für die Papiere der VW-Beteiligungsgesellschaft mit den in den vergangenen Monaten deutlich gesunkenen Volkswagen-Stammaktien. In Erwartung steigender Kurse bei den Anteilsscheinen des Wolfsburger Autobauers dürfte aber auch der Wert der Holdinggesellschaft Porsche wieder zunehmen, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2019 / 11:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-01-21/09:01

ISIN: DE000PAH0038