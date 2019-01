Tom Brady hat es wieder allen gezeigt. Der 41-jährige Quarterback-Superstar hat mit seinem Team, den New England Patriots, zum dritten Mal in Folge den Super Bowl erreicht. Für die Anleger wird es am 3. Februar spannend. Wenn die Patriots den Titel holen, wäre das äußerst schlecht für die Aktienkurse.

Den vollständigen Artikel lesen ...