Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Nur wegen einer verzögerten Versicherungsleistung für die Explosion im US-Werk Charleston habe Wacker mit seinem operativen Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzung erfehlt, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf bereinigter Basis seien die Geschäftstrends robust und die Bewertung des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Chemieunternehmens attraktiv./edh/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-01-21/09:10

ISIN: DE000WCH8881