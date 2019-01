Die Aussicht auf eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China sorgte am Freitag für ein Freudenfeuer im DAX. Dieser legte 2,6 Prozent zu und stieg auf 11.205 Punkte. Auf Wochensicht beträgt das Plus sogar drei Prozent. Marktidee: BASF. BASF hat nach einem schwierigen Jahr 2018 endlich wieder gute Nachrichten. So gab es am Freitag grünes Licht von der EU für die Übernahme des Nylongeschäfts des belgischen Chemiekonzerns Solvay. Die Aktie von BASF profitierte von den guten Nachrichten. Der Kurs schaffte den Sprung über mehrere wichtige charttechnische Marken.