Getrieben wurde das Gesamtemissionsvolumen von letzter Woche in Höhe von rund EUR 35,1 Mrd. vor allem von staatlichen bzw. staatsnahen Emittenten (70 %). Aus dem Non-Financial Segment waren nur sechs Tranchen (EUR 3,6 Mrd.; 10 %) zu beobachten, während das Financial Segment mit zehn Tranchen für rund EUR 6,8 Mrd. (20 %) des Emissionsvolumens verantwortlich war. Insgesamt befindet sich das Emissionsvolumen seit Jahresanfang um rund 7 % unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Das geringe Angebot am EUR Primärmarkt, wo man vor allem im High-Yield Segment noch auf die erste Emission in diesem Jahr wartet, führt beim aktuell positiven Marktsegment ...

