FondsSuperMarkt steigert verwaltetes Kundenvermögen 2018 weiter erfolgreich

FondsSuperMarkt steigert verwaltetes Kundenvermögen 2018 weiter erfolgreich

- Verwaltetes Kundenvermögen um knapp 11 Prozent auf rd. 138,2 Mio. Euro gewachsen
- Cash is King: FondsSuperMarkt Kunden erhöhen Cash-Positionen aufgrund des Marktumfelds um rd. 44 Prozent auf über 7 Mio. Euro
- Für 2019 weiterhin prozentual zweitstelliges Wachstum bei Kundenvermögen und Neukundenzahl erwartet

Miltenberg, 21. Januar 2019 - FondsSuperMarkt ( www.fonds-super-markt.de), eine der führenden Fondsplattformen im Internet, setzt auch im abgelaufenen Geschäftsjahr das erfolgreiche Wachstum weiter fort und hat die Kundenanzahl sowie das verwaltete Kundenvermögen trotz eines schwierigen Börsenumfelds deutlich ausgebaut. Auf Jahressicht steigerte FondsSuperMarkt das verwaltete Kundenvermögen um knapp 11 Prozent auf rd. 138,2 Mio. Euro. Das betreute Fondsvermögen innerhalb der Miltenberger Fondsvermittler-Gruppe, zu der auch FondsSuperMarkt gehört, beläuft sich zum Stichtag 31. Dezember 2018 auf rd. 450 Mio. Euro.

Neben den erfolgreichen Entwicklungen bei den Mittelzuflüssen wuchs im vergangenen Jahr auch die Zahl der Neukunden deutlich. Die Kundenzahl der Miltenberger Fondsvermittler-Gruppe stieg auf 12-Monatsbasis insgesamt um knapp 16 Prozent auf rd. 8100 Kunden.

"Cash is King", nach dieser Devise haben sich die Kunden von FondsSuperMarkt in der turbulenten Börsenphase zum Jahresende 2018 positioniert. Die Cash-Position in den Kundendepots lag zum 31. Dezember 2018 mit über 7 Mio. Euro um rd. 44 Prozent höher als der Bestand an liquiden Mitteln ein Jahr zuvor.

Neben der erfolgreichen wirtschaftlichen Entwicklung von FondsSuperMarkt konnte die Fondsplattform auch die umfangreichen Kundenservices weiter ausbauen. Neben neuen Funktionen bei der App für digitale Vermögensübersicht wurde auch das Depoteröffnungsverfahren vollständig digitalisiert. Weiterhin ist das erfolgreiche Tool "Fondsfinder" zur besseren Vergleichbarkeit von Fonds neu gestaltet und mit neuen Funktionen ausgestattet worden.

In 2019 soll an die positive Geschäftsentwicklung angeknüpft werden. FondsSuperMarkt rechnet mit einem prozentual zweistelligen Wachstum beim verwalteten Kundenvermögen sowie bei der Neukundenzahl.

Frank Berberich, Vorstand und Gesellschafter von FondsSuperMarkt: "Wir sind mit unserer Entwicklung sehr zufrieden und befinden uns weiterhin in einem robusten Wachstumstrend. Aufgrund der Unsicherheiten an den Kapitalmärkten bauen unsere Kunden vermehrt Cash-Reserven auf, um diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu investieren. Bei FondsSuperMarkt konnten wir trotz der turbulenteren Börsenverläufe die verwalteten Kundenvermögen weiter ausbauen."

Marco Kantner, Vorstand und Gesellschafter von FondsSuperMarkt: "Der Ausbau und die Verbesserung unserer umfangreichen Kundenservices sind ein wichtiger Bestandteil für das erfolgreiche Wachstum unserer Plattform. Dies möchten wir auch im kommenden Jahr fortsetzen. Wir gehen daher von einem Wachstum beim verwalteten Kundenvermögen sowie bei den Neukundenzahlen im zweistelligen Prozentbereich aus."

Über FondsSuperMarkt

FondsSuperMarkt ist mit mehr als 21.000 angebotenen Produkten eine der führenden Fondsplattformen im Internet. Rund 8.100 Kunden vertrauen bereits auf das Angebot des unabhängigen Vermittlers von Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Dabei richtet sich FondsSuperMarkt an Anleger, die kostenbewusste Selbstentscheider sind und bietet diesen neben einer einzigartigen Zahl von Fonds ohne Ausgabeaufschlag u. a. umfangreiche Analysetools zur Fondsauswahl. Zu den dauerhaft günstigen Konditionen zählt neben dem komplett entfallenden Ausgabeaufschlag bei den meisten Fonds beispielsweise ein kostenloses ebase-Depot bereits ab einem Depotvolumen von 1.500 Euro. FondsSuperMarkt gehört zur Miltenberger Fondsvermittler-Gruppe, die aktuell Kundenvermögen von rund 450 Mio. Euro betreut. Weitere Informationen unter www.fonds-super-markt.de