Die Erfassung medizinische Daten erfolgt heute patientennah, oft per Bluetooth Low Energy. Direkt am oder im Körper aufgenommen gelangen die Messwerte per Funk an ein Empfangsgerät, etwa ein spezielles Monitorgerät oder ein handelsübliches Smartphone. Ebenso lassen sich medizinische Geräte direkt über Funk steuern, wie es häufig bei implantierten Blutzuckermessgeräten, Insulinpumpen oder Herzschrittmachern der Fall ist. Hier ist Bluetooth Low Energy (BLE) ein erfolgversprechender und in der Praxis bereits eingesetzter Ansatz zur sicheren Datenübertragung.

Herausforderungen für die Datenübertragung

Obwohl Bluetooth als Standard bereits seit 1999 existiert, sind Anwendungen in der Medizintechnik erst in neuerer Zeit zu beobachten. Dies liegt an den besonderen Herausforderungen, die die Übertragung von Patientendaten mit sich bringt. Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz sind Kernanforderungen, die die drahtlose Kommunikation ...

