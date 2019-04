Bis 2023 dürfte die Anzahl der pro Jahr ausgelieferten Geräte mit Bluetooth Low Energy (BLE) bei über 1,6 Milliarden liegen. Zu diesem Ergebnis kommt ABI Research, ein Beratungsunternehmen, das strategische Orientierungshilfen im Hinblick auf die attraktivsten transformativen Technologien bietet. Das Potenzial von Smart Homes, Beacons und Asset Tracking sowie entstehende IoT-Anwendungen, das Wachstum bestehender Schlüsselmärkte und das Vordringen von Audio-over-BLE auf den Markt sorgen dafür, dass die Technologie zwischen 2018 und 2023 eine jährliche Wachstumsrate von insgesamt 27 erreichen wird, was einer Verdreifachung entspricht.

"Seit seiner Einführung im Jahr 2010 hat Bluetooth Low Energy ein beachtliches Wachstum erfahren. Der Grund sind fortlaufende technische Verbesserungen, die sicherstellen, dass die stetig steigende Zahl an vertikalen Märkten und Nutzungsfällen von der Technologie profitieren können", erklärte Andrew Zignani, Senior Analyst von ABI Research. "Dank der umfassenden Kompatibilität von BLE mit mobilen Geräten und der Fähigkeit der Technologie, vermaschte Netzwerke, Beacon-Funktionen und dank der Einführung von Bluetooth 5.1 seit neustem die Ortungsgenauigkeit im Millimeterbereich sowie Funkpeilung (RDF) zu unterstützen, kann BLE zunehmend in intelligenten Verbrauchergeräten, umfangreichen Automatisierungsumgebungen für private und kommerzielle Gebäude sowie in RTLS-Anlagen mit besonders hohen Anforderungen an die Genauigkeit eingesetzt werden", so Zignani weiter.

Neben diesen jüngsten Erweiterungen dürfte Bluetooth ab 2020 hochwertiges Audio-Streaming per BLE bieten und somit für einen Aufschwung des bestehenden Markts für Headsets und des entstehenden Markts für True Wireless-Audiogeräte sorgen. "Ende letzten Jahres und auch kürzlich, anlässlich der CES 2019, präsentierte Dialog Semiconductor ein Proof-of-Concept für Audio-over-BLE auf Basis seiner SmartBond SoCs. Wir rechnen damit, dass der Bluetooth-Audiomarkt ab 2020 von den geplanten Erweiterungen profitiert und optimale Unterstützung für die Nutzung von echten kabellosen Ohrhörern bietet. Damit einhergehen werden eine längere Batterienutzungsdauer und optimale Nutzererfahrungen. Allerdings wird es einige Zeit dauern, bis der Standardisierungsprozess zu einer umfangreicheren Unterstützung von Mobilgeräten und deren Ökosystem führt", fuhr Zignani fort. In der Zwischenzeit treiben Anbieter von Bluetooth Low Energy Chipsets den Innovationsprozess voran, um Verbesserungen hinsichtlich des Energieverbrauchs sowie der Nutzungsdauer von Batterien zu erreichen und batterielose Geräte per Energieernte zu unterstützen.

"Unternehmen wie beispielsweise Nordic Semiconductor, Dialog Semiconductor, Silicon Labs, Texas Instruments, Microchip, Cypress, STMicroelectronics, Atmosic, NXP, CEVA und Imagination sowie verschiedene andere IC- und IP-Lieferanten, die stark in das Bluetooth- und BLE-Ökosystem investieren, werden von den bestehenden und geplanten Bluetooth-Erweiterungen profitieren", schloss Zignani.

Diese Ergebnisse finden sich im Marktforschungsbericht von ABI Research unter Wireless Connectivity Technology Segmentation Addressable Markets Der Bericht ist Teil des Recherche-Dienstes für Wi-Fi, Bluetooth und Wireless Connectivity des Unternehmens, der Forschung, Daten und Executive Foresights bietet.Marktdaten-Tabellen enthalten tiefgehende Datenanalysen, Analysen von Marktanteilen und stark segmentierte, servicespezifische Prognosen mit detaillierten Erkenntnissen bezüglich bestehender Geschäftsmöglichkeiten.

Über ABI Research

ABI Research bietet Visionären, die Market-Foresights benötigen, strategische Beratung hinsichtlich der attraktivsten transformativen Technologien, die das Arbeitsleben revolutionieren, Marktlücken identifizieren, die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle unterstützen und neue Einkommensquellen generieren. Die Recherche-Experten von ABI beschäftigen sich frühzeitig mit neuen Technologien und veröffentlichen oft schon Jahre vor anderen Technologieberatungsfirmen richtungweisende Studien. Um den richtigen Kontext sicherzustellen, liefern die ABI-Analysten ihre Schlussfolgerungen und Empfehlungen in einfachen und schnell zu absorbierenden Formaten. Unsere Analysten empfehlen Visionären sofort zu ergreifende Maßnahmen und inspirieren sie, ihr Geschäft in einem größeren Rahmen zu sehen. Visionäre, die die Research Services sowie die Industrial und Custom Solutions abonnieren wollen, erhalten weitere Informationen telefonisch unter: +1.516.624.2500 (Nord- und Südamerika), +44.203.326.0140 (Europa) und +65.6592.0290 (Asien-Pazifik) oder unter: www.abiresearch.com.

