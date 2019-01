Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Innerschwand/Mondsee (pta009/21.01.2019/09:05) - Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses der AB Effectenbeteiligungen AG zeichnet sich, bedingt durch Abschreibungen auf den Wertpapierbestand entsprechend einer Bilanzierung nach dem Niederstwertprinzip ein vorläufiger, ungeprüfter Jahresfelbetrag für das Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 0,98 Mio. EUR ab. Der Hauptversammlung wird voraussichtlich ein reduzierter Dividendenvorschlag von 0,20 EUR je Aktie (Vorjahr 0,80 EUR) vorgelegt.



(Ende)



Aussender: AB Effectenbeteiligungen AG Adresse: Lehen 68, 5311 Innerschwand/Mondsee Land: Österreich Ansprechpartner: Michael Höfer Tel.: +43 6232 21051 E-Mail: info@abe-ag.at Website: www.abe-ag.at



ISIN(s): AT0000824206 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Stuttgart; mid market in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1548057900917



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2019 03:05 ET (08:05 GMT)