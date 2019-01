Der Konsumgüterkonzern Henkel will die Anleger nach einer trägeren Geschäftsentwicklung mit der Aussicht auf eine höhere Gewinnbeteiligung bei Laune halten. Ab dem Geschäftsjahr 2019 sollen 30 bis 40 Prozent des Gewinns an die Anteilseigner fließen, wie das Unternehmen am Montag Veröffentlichung vorläufiger Zahlen für 2018 in Düsseldorf mitteilte. Aktuell werden 25 bis 35 Prozent ausgeschüttet.

Der Dax-Konzern hatte 2018 auf Basis vorläufiger Zahlen einen leichten Umsatzrückgang hinnehmen müssen. Zudem lag die vorläufige bereinigte Umsatzrendite von 17,6 Prozent unter der durchschnittlichen Markterwartung. Das Unternehmen will das Wachstum nun mit Investitionen beschleunigen. Allerdings dürfte das die Marge 2019 erst einmal belasten./mis/nas

