BARCELONA (Dow Jones)--Frankreichs führender Telekomkonzern Orange ist Medienspekulationen entgegengetreten, er plane ein Übernahmeangebot für das baskische Telekomunternehmen Euskaltel. In einer Mitteilung an die spanische Börsenaufsicht CNMV heißt es, Orange untersuche weder allein noch mit Beratern eine Transaktion, bei der alle Aktien übernommen würden. Allerdings prüfe Orange immer Wachstumsmöglichkeiten in Spanien.

Das Nachrichtenportal TMTFinance hatte in der vergangenen Woche berichtet, dass Orange ein Übernahmeangebot für Euskatel erwäge und Credit Suisse dazu als Berater angeheuert habe.

January 21, 2019 03:19 ET (08:19 GMT)

