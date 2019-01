Wien (www.anleihencheck.de) - Großbritanniens Premierministerin Theresa May muss heute im Parlament ihren Plan B für den Brexit vorstellen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Angeblich wolle sich Frau May darauf konzentrieren, den vorliegenden Deal durch weitere Verhandlungen mit der EU nachzubessern. Im Kern solle eine Änderung der sogenannten Backstop-Lösung für die innerirische Grenze stehen. Dazu solle offenbar mit Irland ein gesonderter Vertrag über die Grenze zu Nordirland ausgehandelt werden. Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG würden einem solchen Vorschlag keinerlei Erfolgsaussichten einräumen, da sich die EU wohl nie darauf einlassen werde und er zudem höchstwahrscheinlich gegen EU-Recht verstoßen würde. ...

