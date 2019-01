Die Corporate Finance- und Strategieberatung Rautenberg Moritz Co. ernennt mit Gero Steinröder einen renommierten Technologieexperten zum Partner. Als vierter Partner des noch jungen Unternehmens wird er die Aktivitäten in den beiden Bereichen Strategy Value Creation sowie M&A Advisory vor allem im TMT-Sektor weiter ausbauen.

Der Zuwachs im Partnerkreis stärkt das integrierte Geschäftsmodell von Rautenberg Moritz Co. weiter. Zuletzt war die Beratungsboutique an den beiden deutschen Standorten sowie in London um über 130% im Jahr gewachsen. Die aktuelle Entwicklung der Gesellschaft kommentiert der Gründungspartner Arndt Rautenberg sehr positiv: "Wir sind glücklich und auch ein wenig stolz, dass wir mit Gero Steinröder einen herausragenden Kollegen zum Partner befördern können, der aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im TMT-Bereich, seiner hohen Fachkompetenz und nicht zuletzt seines ausgezeichneten Rufs unser Geschäft erheblich weiter vorantreiben wird."

Als neues Mitglied im Führungsteam von Rautenberg Moritz Co. sieht Gero Steinröder erhebliches weiteres Wachstumspotenzial und betont den Vorteil des auf Finanzinvestoren fokussierten Geschäftsmodells des Unternehmens: "Ich freue mich sehr auf meine neue Rolle. Durch unseren integrierten Ansatz mit seiner klaren Ausrichtung auf Value Creation und M&A haben wir gegenüber zahlreichen Marktbegleitern den erheblichen Vorteil, eine Transaktion inhaltlich ebenso wie prozedural vollständig begleiten zu können", so Steinröder, "von der Anbahnung über die Durchführung bis hin zu Projekten der operativen Wertsteigerung, der Vorbereitung des Exit und dem Verkaufsprozess selbst."

Steinröder (46) kam 2015 zu Rautenberg Moritz vom Technologie-Unternehmen Nokia in Helsinki, wo er in der Nokia Venture Organisation das erfolgreiche Wachstum des Bereichs Mobiles Internet verantwortete. Zuletzt baute er dort die Consumer Analytics Insights Abteilung auf. Davor arbeitete Steinröder sechs Jahre als Strategieberater bei Booz Company, zuvor Booz Allen Hamilton, mit Fokus auf Klienten aus dem Telekommunikations-, Medien-, Digital- und High Tech-Umfeld. Er ist Dipl.- Wirtschaftsingenieur (Karlsruhe) und trägt einen MBA mit Auszeichnung der Kellogg School of Management in Evanston, U.S.A.

Gemeinsam mit Arndt Rautenberg und den beiden weiteren Partnern Jens Moritz und Philipp von Hochberg wird Gero Steinröder aus dem Düsseldorfer Büro über beide Geschäftsfelder des Unternehmens hinweg vor allem die Aktivitäten im TMT-Sektor weiter ausbauen. So hat Gero Steinröder im vergangenen Jahr zahlreiche TMT- Transaktionen sowohl auf der Käufer- als auch der Verkäuferseite erfolgreich begleitet, u.a. den Kauf des schweizerischen Cybersecurity-Dienstleisters ISIPN AG durch die capiton AG, die Akquisition des deutsch-rumänischen IT-Nearshore-Dienstleisters iQuest durch die Allgeier SE sowie den Verkauf des deutschen Marktführers im Ausrüstungsgeschäft für Großveranstaltungen NicLen an das schweizer Private Equity- Haus Invision. "Mit unserer tiefen Erfahrung aus Private Equity, Strategieberatung und M&A bringen wir ein differenziertes und hoch relevantes Modell der Transaktionsbegleitung in den Markt für Small- und Midcap-Deals", so Jens Moritz, zweiter Gründungspartner von Rautenberg Moritz Co. "Gero Steinröder ist dafür die ideale Ergänzung unseres Senior Teams."

Über Rautenberg Moritz Co.

Rautenberg Moritz Co. begleitet Finanzinvestoren und ihre Portfoliounternehmen ebenso wie Corporates und Mittelständler in allen Phasen einer Transaktion: von der Anbahnung über die Durchführung bis hin zu Value Creation sowie der Vorbereitung und Begleitung erfolgreicher Verkäufe. Die einzigartige Unterstützung besteht aus zwei zentralen Komponenten der Beratung in Strategie und Value Creation sowie dem M&A Lead Advisory durch ein außerordentlich erfahrenes und hochkompetentes Team.

Contacts:

Ihre Ansprechpartner

Arndt Rautenberg

Managing Partner

Rautenberg Moritz Co. GmbH

Königsallee 61

40215 Düsseldorf

rautenberg@rautenbergmoritz.com

Gero Steinröder

Partner

Rautenberg Moritz Co. GmbH

Königsallee 61

40215 Düsseldorf

steinroeder@rautenbergmoritz.com

Oliver Mann

Kekst CNC

Oliver.Mann@kekstcnc.com

Mobil: +44 7887 843 768