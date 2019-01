flatex Morning-news DAX update

Zum Wochenbeginn schlossen die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte durchweg im grünen Bereich. Der japanische Nikkei225 ging mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 20.719,33 Punkten aus dem Handel an der TSE. Die US-Futures hingegen wiesen seit der asiatischen Handelszeit einheitlich Kursverluste auf, allerdings bleiben die US-Börsen heute auch aufgrund des dortigen Feiertags "Martin Luther King's Birthday" geschlossen. Dem DAX dürften somit zum Nachmittag die Handelsimpulse fehlen. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit 11.176,12 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schoss am kleinen Verfallstag in luftige Höhen und beendete den Freitag mit einem Plus von 2,63 Prozent bei 11.205,54 Punkten. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 03. Dezember 2018 bei 11.566,97 Punkten bis zum Verlaufstief des 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände befänden sich bei den Marken von 11.264 und 11.567 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 11.872/12.060 und 12.364 Punkten. Die Unterstützungen kämen bei 11.076/10.923/10.771 und 10.583 Punkten in Betracht. Der Xetra-DAX gilt auf Tagesbasis gemäß eines RSI-Wertes von 71,61 Punkten mittlerweile als technisch "überkauft".

flatex-select

Long: DE000MF1JT22 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Short: DE000MF1JU11 Morgan Stanley Faktor 2 DAX

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/