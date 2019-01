- Weltweite Aktienmärkte profitieren von höherer Risikobereitschaft- Premierministerin Theresa May stellt heute neuen Brexit-Plan vor- EURUSD unter Druck, gute technische Ausgangslage für USDIDX- DE30 erlebte am Freitag starken Anstieg, eröffnet heute tieferDie weltweiten Aktienmärkte profitierten am Freitag aufgrund des Optimismus um die nächste Verhandlungsrunde beim ungelösten Handelsstreit zwischen den USA und China von einer höheren Risikobereitschaft. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,32% auf 2.670 Punkte und konnte die wichtige Widerstandszone bei 2.600/2.650 Punkten überwinden. "Obwohl wir die Handelsspannungen mit dem Waffenstillstand im Moment auf Eis gelegt haben, wird die zugrunde liegende strategische Rivalität zwischen den USA und China anhalten", sagte Eleanor Creagh, Strategin bei Saxo Capital Markets. Das allgemeine ...

