Mit einem kräftigen Plus wird die Wall Street zu Beginn der neuen Woche erwartet. Überraschend gute Daten aus China dürften damit für einen positiven Start in das zweite Quartal sorgen und die herrschenden Konjunktursorgen etwas in den Hintergrund drücken. Die Daten sorgten nicht nur in Asien für kräftig Kursgewinne, sondern schieben auch die Aktienmärkte in Europa an. Für den Future auf den S&P-500 geht es um 0,8 Prozent nach oben.

In China erreichte die Aktivität in der Industrie im März ein Sechsmonatshoch: Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor überstieg mit 50,5 (Februar: 49,2) auch wieder die Expansionsschwelle von 50 und auch die Prognose der Ökonomen von 49,7. Auch in der Dienstleistungsbranche hellte sich die Lage auf.

Auch der von Caixin ermittelte PMI für den verarbeitenden Sektor überraschte positiv und kletterte auf den höchsten Stand seit Oktober. Der Subindex der Auftragseingänge legte auf den höchsten Stand seit vier Monaten zu, und die neuen Exportaufträge kehrten in den expansiven Bereich zurück.

"Das zweite Quartal ist eher die 'Realitätsphase' für die Märkte", so James McCormick, Global Head of Strategy bei NatWest Markets. "Entweder beginnt sich das Wachstum zu erholen, was den Anstieg der Aktienkurse bestätigt, oder die Erholung bleibt aus, in diesem Fall sehen Risikoaktiva sehr anfällig aus."

Eine weitere Indikation könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten liefern. Neben dem Einzelhandelsumsatz für den Februar werden der Markit-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe im März in zweiter Lesung, die Lagerbestände für Januar, der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im März sowie die Bauausgaben für Februar veröffentlicht.

Bei den Einzelwerten könnte die Kellogg-Aktie im Fokus stehen. Laut einem CNBC-Bericht steht das Unternehmen vor dem Verkauf der drei Sparten Keebler, Famous Amos und Fruchtriegel an Hostess Brands, Besitzer des Fererro-Konzerns. Wie es unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen heißt, könnte die Transaktion einen Wert von 1 bis 1,5 Milliarden Dollar haben. Die Aktie wird vorbörslich noch nicht gehandelt.

