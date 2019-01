In Südkorea soll es in den kommenden Jahren in Sachen Wasserstoff (H2) richtig zur Sache gehen: Wie Hankyoreh berichtet, plant die Regierung mit der Installation von 1.200 H2-Stationen und 620 Millionen Wasserstoff-Fahrzeugen bis zum Jahr 2040. Auch auf mittelfristige Sicht - bis 2022 - setzt sich Südkorea sportliche Ziele. Klar ist: Zum Aufbau einer funktionierenden Infrastruktur und bei Brennstoffzellen-(systemen) braucht es die passende Expertise. DER AKTIONÄR stellt Ihnen zwei potenzielle Profiteure vor.

