Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci von 90 auf 87 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Protestbewegung der "Gelben Westen" in Frankreich dürfte im vierten Quartal bedeutende Auswirkungen auf den Autobahnverkehr in Frankreich gehabt haben, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer am Montag vorliegenden Studie. Außerdem bezog er höhere Nachlässe für Vielnutzer der Autobahnen in seine Gewinnschätzungen für den Bau- und Infrastrukturkonzern ein./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 21:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / 05:05 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FR0000125486