Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Metro-Aktien von 12,40 auf 12,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Bei dem Handelskonzern seien die Russland-Aktivitäten, die Supermarktkette Real und die Nachhaltigkeit der Gewinne durch Immobiliengeschäfte weiterhin die Sorgenpunkte, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bezog nun die jüngsten Geschäftszahlen in seine Schätzungen mit ein./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-01-21/10:49

ISIN: DE000BFB0019