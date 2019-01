Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Akzo Nobel von 94 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Gunther Zechmann hielt in einer am Montag vorliegenden Studie an der Einschätzung fest, dass das Aufwärtspotenzial bei den Marktschätzungen für den Farben- und Lackekonzern in diesem Jahr besonders groß sei. Mit der Aktie lasse sich auf pures Wachstum setzen./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: NL0000009132