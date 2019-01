Unterföhring (ots) - Heißer Reifen, heiße Quote: Die dritte Folge der dritten Staffel der "Trucker Babes - 400 PS in Frauenhand" glänzt bei kabel eins mit fabelhaften 8,0 Prozent Marktanteil (Z 14-49) und holt damit erneut einen Bestwert.



