Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat Danone mit "Buy" und einem Kursziel von 76 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Zugleich nahm er die Aktie des französischen Herstellers von Molkereiprodukten auf die "Europe 1"-Liste der Top-Werte auf. Im neuen Jahr dürften die Fortschritte beim Aufbau eines neuen und im Vergleich zu den Wettbewerbern widerstandsfähigeren Ergebniswachstumsmodells zur Geltung kommen, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/tih

