Schwentinental 21.01.2019 09:00

Neue Produkte, neue Lösungen und neue Partnerschaften präsentiert[url=https://www.digitalsignage.de/home.html] IAdea[/url] Deutschland zur [url=http://www.iseurope.org/]Integrated System Europe[/url] (ISE) 2019. Zudem sponsort IAdea zusammen mit Samsung auf der wichtigsten Messe für [url=https://www.digitalsignage.de/home.html]Digital Signage[/url] in Europa den Networking-Event ISE-Mixer.

Highlights der ISE 2019, die vom 5. bis 8 Februar in Amsterdam stattfindet, von [url=http://netzpalaver.de/beispiel-seite/iadea-deutschland/]IAdeaDeutschland[/url] sind vor allem die neuen Signboards der Smart-Workplace-Serie, dessen Integration in das Ökosystem MagicInfo von Samsung sowie die Partnerlösungen der Mitaussteller EMS, Meetio und Pads4.

Smarte Signboards für den Smart-Workplace-Serie

Die Smart-Workplace-Serie von IAdea Deutschland besticht mit einer Vielzahl an robusten Eigenschaften und Funktionen für den industriellen und gewerblichen Einsatz. Dazu gehören unter anderem ein abgehärtetes Betriebssystem, erschütterungsresistenter Flashspeicher, kratzfestes Oberflächengas, stabiles Stahlgehäuse, erweiterte Sicherheitsfunktionen sowie das eigene Content-Management- und Fernwartungssystem. Und auch die Ausstattungs-Features können sich sehen lassen: Eingebaute Lautsprecher, 2-Megapixel-Frontkamera, Anschlüsse für WiFi, Ethernet, USB, Micro-USB, SD-Karten, Sensoren, etc.

Durch die stetige Ausweitung des IAdea-Partner-Ökosystems sowie Integrationsmöglichkeiten via NFC, RFID, HID und zahlreichen Sensoren sind die Smart-Workplace-Signboards darüber hinaus auf noch mehr Anwendungsfälle spezialisiert beziehungsweise lassen sich damit nahezu jede individuelle Digital-Signage-Anforderung abdecken. Außerdem hat IAdea Deutschland erst kürzlich die Integration der Smart-Workplace-Serie mit Signboards in Formfaktoren von 10-Zoll, 22-Zoll und 32-Zoll in das Content-Management-Ökosystem MagicInfo bekanntgegeben, welches auch zusammen mit dem IAdea-Partner Samsung auf der ISE-2019 ausführlich präsentiert wird.

IAdea-Partner Samsung MagicInfo

MagicInfo ist Samsungs Digital-Signage-Software zum Verwalten, Überwachen und Steuern aller Display-Solution-Produkte von Samsung. Mit den zahlreichen Funktionen von [url=https://www.magicinfo.de]MagicInfo[/url] lassen sich nicht nur Zeitpläne erstellen und inhaltliche Abläufe von Medieninhalten abspielen, sondern es können auch Verwaltungsprozesse automatisiert werden oder die Inhalte aus der Ferne überwacht und gesteuert werden.

IAdea-Partner EMS

Von der vereinfachten Raum- und Veranstaltungsplanung bis zur komplexen Arbeitsplatzoptimierung verbindet EMS Mitarbeiter, Tools und Technologien auf einer einzigen Plattform, um so den modernen, dynamischen Arbeitsplatz zu stärken.

IAdea-Partner Meetio

Meetio ist ein Besprechungsraum-Manager. Entweder lassen sich mit Meetio direkt Buchungen und Einstellungen am Signboard des betroffenen Meetingraums vornehmen oder zentral über eine cloudbasierte App. Meetio unterstützt dazu die gängigsten Kalendersysteme, darunter Office-365, Exchange und G-Suite. In Meetio lassen sich zudem nützliche Statistiken zur Nutzung der Besprechungsräume anzeigen.

IAdea-Partner Pads4

Pads4 ist eine umfassende Digital-Signage-Softwarelösung, die alles enthält, was zum Entwerfen, Entwickeln, Anzeigen und Verwalten von Inhalten auf den Digital-Signage-Bildschirmen benötigt wird. Der datengestützte Ansatz von Pads4 bietet die Werkzeuge, um vorhandene Ressourcen zu nutzen, Bildschirme innerhalb des Unternehmens zu verwalten und die vollständige Kontrolle über das gesamtes Digital-Signage-Netzwerk zu behalten.

Networking auf der ISE 2018

Neben all den Produkt- und Partner-Highlights stehen Dipl.-Kfm. [url=https://www.linkedin.com/in/björn-christiansen-946bb2135/?originalSubdomain=de]Björn Christiansen[/url], Geschäftsführer von IAdea Deutschland, und sein Team auf der ISE 2019 natürlich für vertiefende Gespräche am Stand in Halle 8, Stand G270 zur Verfügung. Für den Messebesuch stellt IAdea Deutschland auch gerne ein Tagesticket auf Anfrage via Mail an [url=mailto:vertrieb@digitalsignage.de]vertrieb@digitalsignage.de[/url] kostenfrei aus. Gleiches gilt leider nicht mehr für den schon ausgebuchten Networking-Event ISE-Mixer, der von den beiden Partnern IAdea und Samsung gesponsert wird. ISE-Mixer 2019 findet am 6. Februar von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr im Restaurant & Lounge auf der 1. Etage des RAI Amsterdam statt. In gemütlicher Atmosphäre mit Snacks und Drinks lässt sich hier mit zahlreichen Brachenexperten Networking betreiben, neue Kontakte knüpfen und Bestehende vertiefen.

