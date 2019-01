Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die voestalpine in Reaktion auf die gekürzte Gewinnprognose des Stahlkonzerns von 38 auf 33 Euro gesenkt. Die Aktie hätte damit aber immer noch beachtliches Aufwärtspotenzial, die Analysten haben daher ihre Empfehlung "buy" bestätigt. Am Montag gegen 10.20 Uhr notieren voestalpine mit einem Plus von 1,36 Prozent bei 27,56 Euro.

Auslöser für die Prognosesenkung waren laut voestalpine hohe Rückstellung wegen des Ermittlungsverfahrens des deutschen Bundeskartellamts sowie hohe Anlaufkosten nach der Ausweitung des US-Werks in Cartersville. Trotz der schlechten Nachrichten ist die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau aber weiter attraktiv bewertet, schreibt der RCB-Analyst Markus Remis. Die RCB-Analysten erwarten nun für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 einen Gewinn von 2,27 Euro je Aktie und eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie.

Analysierendes Institut Raiffeisen Centrobank

ISIN: AT0000937503