Nano One Materials (WKN: A14QDY) gelingt die nächste Riesenüberraschung: Mit dem weltbekannten chinesischen Innovationsführer Pulead will man Batterien entwickeln und zur Marktreife bringen. Der Abschluss markiert den wohl größten Meilenstein in der Firmengeschichte von Nano One.

Pulead gilt als chinesisches Bilderbuchunternehmen (Partner u.a. BASF). Damit gelingt Nano One in kurzer Zeit bereits der zweite Auftrag mit einem milliardenschweren Global Player, was für Aufsehen in der Branche sorgen dürfte. Die in der Kathodenentwicklung für E-Autobatterien tätige Nano One betont in der Meldung ausdrücklich die "Möglichkeiten, die für die Lizenzierung und Kommerzialisierung" einhergehen.

Chancen auf kommerziellen Durchbruch steigen erheblich

Pulead kooperiert in der Batterieentwicklung unter anderem mit dem deutschen DAX-Konzern BASF. Hinsichtlich der neuen Kooperation mit Nano One äußert sich der Vorstandschef von Pulead, Dr. Yuan Gao, folgendermaßen:

Pulead freut sich auf die Zusammenarbeit mit Nano One und auf ihre bahnbrechenden Innovationen und Fähigkeiten ebenso wie auf eine profitable, dauerhafte und kooperative Zusammenarbeit.

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden auch Möglichkeiten zur "Lizenzierung und Kommerzialisierung" von Nano Ones Technologie ausgelotet. Mr. Bondal, CEO von Nano One, kommentiert wie folgt:

Pulead ist ein ...

