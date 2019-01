Bonn (www.anleihencheck.de) - Die weiterhin erhöhte Risikofreude sorgte auch am Freitag für steigende Renditen am deutschen Rentenmarkt, so die Analysten von Postbank Research.10- und 5-jährige Bundesanleihen hätten mit 0,26% beziehungsweise -0,30% jeweils 2 Basispunkte höher als am Vortag rentiert. Die 2-jährige Bundrendite sei um einen Basispunkt auf -0,59% geklettert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...