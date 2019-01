BRÜSSEL/BERLIN(Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas sieht in den anstehenden Brexit-Gesprächen wenig Spielraum bei der Frage von möglichen Grenzkontrollen zu Nordirland.

Maas verwies auf die Explosion einer Autobombe am vergangen Wochenende in Nordirland. Diese habe gezeigt, welch "sensibler Punkt" die Nordirland-Frage angesichts der blutigen Geschichte des Konfliktes sei.

Deshalb sei der Punkt einer, "bei dem ich mir nur wenig Veränderungen vorstellen kann", sagte Maas bei der Ankunft zum Treffen der EU-Außenminister in Brüssel.

"Ich glaube, wichtig ist, dass es keinerlei Entscheidung gibt, die am Schluss dazu führt, dass es eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland gibt. Denn wie man am Wochenende gesehen hat, liegen auch da die Nerven blank."

Europa sei ein Friedensprojekt und daher könne man nichts zustimmen, was dazu führe, dass in Teilen in Europa wieder Konflikte ausbrechen, von denen man glaubte, sie seien längst überwunden worden.

Die britische Premierministerin Theresa May wird am Montagnachmittag eine Alternative zu dem vergangene Woche im britischen Unterhaus abgelehnten Brexit-Abkommen mit der EU vorlegen.

In Großbritannien reiben sich die Brexit-Hardliner in Mays konservativen Tories und in der nordirische Partei DUP besonders an der Auffanglösung für Nordirland, dem sogenannten "Backstop". Dieser sieht vor, dass die mit der EU vereinbarte Sonderregelung für Nordirland bei Fehlschlagen eines Handelsvertrags zwischen London und Brüssel weiterhin für Nordirland gültig bleiben wird. Damit würde Nordirland anders als der Rest von Großbritannien Teil der EU-Zollunion bleiben.

Laut der Sunday Times plant May ein bilaterales Abkommen mit Irland, um das Problem aus der Welt zu schaffen.

January 21, 2019

