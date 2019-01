Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel nach Eckdaten und Aussagen zum Ausblick auf "Sell" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Analystin Pinar Ergun sprach in einer ersten Einschätzung am Montag von der wohl enttäuschendsten Zielsetzung in der jüngeren Geschichte des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns. Der Ausblick für den Gewinn je Aktie (EPS) im Jahr 2019 liege um 11 Prozent unter den Konsensschätzungen. Das Unternehmen habe nötige Investitionen jahrelang bestritten, den Bedarf aber nun erkannt und entsprechend einen ersten Schritt unternommen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 09:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-01-21/11:19

ISIN: DE0006048432