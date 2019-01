Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Eckdaten und Aussagen zum Ausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die vorläufigen Resultate für 2018 hätten die Erwartungen leicht verfehlt, die Zielsetzungen für 2019 derweil aber deutlich, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Aktie habe vieles schon eingepreist, der Zwischenbericht bringe aber nicht gerade mehr Vertrauen in das Management und in dessen Zielsetzungen./tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 04:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / 04:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-01-21/11:23

ISIN: DE0006048432