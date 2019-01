Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Henkel nach vorläufigen Zahlen und Ausblick auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Die neuen Unternehmensprognosen des Konsumgüterherstellers ließen große Probleme erkennen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Die durchschnittlichen Marktschätzungen für den Gewinn in diesem Jahr dürften um zehn Prozent sinken./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 03:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / 03:32 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-01-21/11:41

ISIN: DE0006048432