Die Aktie von Wirecard knüpft am Montag an ihre jüngste Erholung an und stürmt erneut an die DAX-Spitze. Für Unterstützung sorgen dabei ein neuer Deal in China sowie Aussagen von Vorstandschef Markus Braun zur aktuellen Geschäftsentwicklung. Demnach ist der Zahlungsabwickler sehr gut ins neue Jahr gestartet.

Den vollständigen Artikel lesen ...