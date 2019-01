Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 24 auf 22 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Aufgrund der schwachen Aktienmärkte im Dezember und in Erwartung sinkender Nettozuflüsse habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die europäischen Vermögensverwalter der Jahre 2018 und 2019 reduziert, schrieb Analyst Gurjit Kambo in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei der DWS erschienen die Geschäftsziele zunehmend schwer erreichbar./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2019 / 09:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2019 / 09:27 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-01-21/11:44

ISIN: DE000DWS1007