Berlin (ots) - Der Spiegeltitel reiht tendenziöse Informationen aneinander und schließt wichtige Fakten aus. Die Kreislaufwirtschaft in Deutschland hat im letzten Jahr etwa die Hälfte der Kunststoffabfälle recycelt. Tendenz steigend. In Wahrheit herrscht echte Aufbruchstimmung: die meisten aus Industrie, Handel und Recylingwirtschaft sind so aktiv wie nie, um das bestehende System zu verbessern. Wir haben 30 Jahre Vorsprung, in denen wir das deutsche Verwertungssystem aufgebaut haben. Es gilt bei der Erfassung und Sammlung als das beste der Welt - deshalb haben wir gute Voraussetzungen dafür, es noch stärker zu machen und viel effizienter. Die Wirklichkeit in Deutschland heißt: Liebe Verbraucher, Mülltrennung lohnt sich. Kreislaufwirtschaft ist das Ziel. Kein System, egal wo auf der Welt, wird erfolgreich sein ohne eine haushaltsnahe Infrastruktur und der Bereitschaft der Bevölkerung, Abfall zu trennen. Das ist in Deutschland sehr sehr gut gelungen. Andere Signale halten wir für fahrlässig und verantwortungslos.



Über geTon



Die Initiative geTon vereint Unternehmen aus allen Bereichen der Kreislaufwirtschaft: Hersteller von Verpackungen, Markenunternehmen, duale Systeme und die Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft. Die Initiative begrüßt jede Unterstützung bei dieser Zielsetzung.



