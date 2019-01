marktEINBLICKE um 12: Gewinnmitnahmen im DAX zu verschmerzen, Wirecard kommt endlich in Schwung

Nach dem Kursfeuerwerk vom Freitag nehmen DAX-Anleger einige Gewinne mit. Allerdings halten sich die Kursverluste trotz schwacher Konjunkturdaten aus China in Grenzen, so dass die Rallye jederzeit weitergehen könnte. Unabhängig davon, was die britische Premierministerin Theresa May als Plan B zu dem im Parlament gescheiterten Brexit-Abkommen präsentiert.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,5% 11.147 MDAX +0,6% 23.325 TecDAX +1,4% 2.617 SDAX +0,1% 10.351 Euro Stoxx 50 -0,6% 3.115

