Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Barclays von 250 auf 220 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sollte sich das Risiko eines Brexit ohne Abkommen verringern, würde dies bei den Aktien britischer Banken ein Aufwärtspotenzial im niedrigen zweistelligen Prozentbereich mit sich bringen, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Studie. Derzeit lasse sich darauf aber nur begrenzt setzen. Er hält seinen "Top Pick" Lloyds für am besten positioniert, gefolgt von Barclays./edh/tikh Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2019 / 20:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-01-21/11:59

ISIN: GB0031348658