Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Just Eat angesichts des Rücktritts von Vorstandschef Peter Plumb auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 900 Pence belassen. Die Strategie des Essenslieferanten werde vom Aufsichtsrat voll und ganz gestützt, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Just Eat stehe auf solidem Boden für einen Neubeginn. Derweil habe der Zwischenbericht zum Geschäftsjahr 2018 beim Umsatz die Konsenserwartungen erfüllt und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) etwas darüber gelegen./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 02:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / 03:02 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB00BKX5CN86