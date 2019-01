Dublin (ots/PRNewswire) -



Dies ist die erste institutionelle Finanzierung des Frachter-Portfolios von Spectre und steht für die erste Tranche von Flugzeugen, die Spectres breitere Passenger-to-Freighter-Plattform (PTF) unterstützen wird.



Informationen zu Spectre. Spectre Cargo Solutions ist eine auf Frachter fokussierte Flugzeugleasing- und Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in Austin, Texas, USA. NGF Genesis Limited (Irland) ist ein Unternehmen von Spectre Cargo Solutions. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Kevin Casey unter +1 334 791 1076 oder kcasey@spectre.aero, oder besuchen Sie unsere Unternehmenswebsite unter www.spectre.aero.



