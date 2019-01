Essen (www.anleihencheck.de) - Die Fortsetzung der globalen Expansionsphase dürfte grundsätzlicher Treiber der geldpolitischen Wende bleiben, so die Analysten der National-Bank AG.Mit Blick auf den weiteren Kurs der US-amerikanischen Notenbank würden die Analysten der National-Bank AG erwarten, dass die FED ihre schrittweise und datengetriebene Vorgehensweise fortsetzen werde. Schließlich bleibe die US-Wirtschaft in der Wahrnehmung der US-Notenbank sehr robust. Daher würden die Analysten erwarten, dass der Zinszyklus der FED noch lange nicht abgeschlossen sei. Vor dem Hintergrund unserer Einschätzung, dass die US-Wirtschaft in der Expansionsphase bleibt, halten wir es für wahrscheinlich, dass die US-Renditen im Laufe dieses Weltwirtschaftszyklus noch deutlich steigen und somit möglicherweise an die Vor-Lehman-Zeit anknüpfen können, so die Analysten der National-Bank AG. Man glaube allerdings nicht, dass diese Werte bereits im Jahr 2019 erreicht werden könnten. Für das Jahresende 2019 würden die Analysten der National-Bank AG weiterhin Renditen um 3,4% erwarten. ...

