Wien (www.anleihencheck.de) - Nach turbulenten Tagen für Premierministerin May (zwei Drittel der Abgeordneten haben den von ihr ausverhandelten Brexit-Deal in einer ersten Abstimmung abgelehnt, bei einem Misstrauensvotum erhielt ihre Regierung eine knappe Mehrheit im Parlament) geht in Großbritannien das Tauziehen um einen geordneten Austritt aus der EU in den kommenden Wochen weiter, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). ...

