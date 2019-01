Bonn (ots) - Die Unternehmensberatung wuchs im Jahr 2018 deutlich stärker als die Branche und erzielte einen Umsatz von 309 Millionen Euro. Wichtigste Umsatztreiber waren das US-Geschäft sowie die Digitalisierung.



Für die globale Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners war das Jahr 2018 ein Rekordjahr. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent auf 309 Millionen Euro. Die Wachstumsrate lag damit weit über dem Branchendurchschnitt und ist für Simon-Kucher die höchste der vergangenen elf Jahre. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte überschritt die Beratung zudem die Umsatzschwelle von 300 Millionen Euro.



Ausschlaggebend für das außerordentlich gute Geschäft war laut CEO Dr. Georg Tacke erneut die Digitalisierung. "Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren Unsummen in die Digitalisierung investiert. Der Impact war jedoch äußerst gering. Die Lösung für Unternehmen sind deshalb kleinere, klar definierte, ergebnisstarke Digitalisierungsprojekte anstatt Digitalisierung nur um der Digitalisierung willen. Und genau dabei unterstützen wir sie mit unserer Expertise", erklärt Tacke.



Auch das starke US-Geschäft hat zu dem Top-Ergebnis 2018 beigetragen. Hier stieg der Umsatz von Simon-Kucher insgesamt um 35 Prozent. Maßgebliche Treiber waren die Bereiche Software/Internet/Medien. "Diese Branche boomt und wir profitieren stark von dieser Entwicklung. In letzter Zeit haben wir allein für 29 sogenannte Unicorns (innovative Start-ups bzw. junge Unternehmen mit einer Marktbewertung von mehr als 1 Mrd. US-Dollar wie z.B. Airbnb oder Uber) gearbeitet. Das ist in der Beratungsbranche in dieser Form wahrscheinlich einzigartig", so Tacke.



Darüber hinaus hat der hohe Beratungsbedarf zu digitalen Themen wie beispielsweise Dynamic Pricing in den Branchen Tourismus und Freizeit sowie dem Industrial Internet of Things ein überproportionales Wachstum ermöglicht.



Ebenfalls sehr erfolgreich im vergangenen Jahr lief das Geschäft in China, das im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 40 Prozent gewachsen ist. Dazu Tacke: "China gewinnt im internationalen Beratermarkt zunehmend an Bedeutung. Momentan ist der Anteil zwar noch gering - sollte sich der Trend der letzten Jahre jedoch fortsetzen, so wird China innerhalb kurzer Zeit für die Branche eine feste Größe werden." Auch im Heimatmarkt Deutschland konnte Simon-Kucher 2018 um 25 Prozent wachsen und lag damit weit über dem vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater erwarteten Branchendurchschnitt von 8,4 Prozent. "Das zeigt: Der Markt ist eben nicht - wie immer behauptet - bereits gesättigt. Wir sehen hier noch viele Chancen", so Tacke.



Entsprechend optimistisch ist der Ausblick auf das Jahr 2019, in dem die Unternehmensberatung einen Umsatz von 350 Millionen Euro anvisiert. Zudem soll die Manpower deutlich ausgebaut werden: 2019 plant Simon-Kucher über 400 neue Mitarbeiter einzustellen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 1.300 Mitarbeiter weltweit.



Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: Die Beratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLine Power® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschen Top-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) ist Simon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend im Bereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mit rund 1.300 Mitarbeitern in 38 Büros weltweit vertreten.



