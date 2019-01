Dresden (ots) - SOLARWATT präsentiert auf der E-world energy & water 2019 sein neues Angebot für Stadtwerke: Als Partner des Dresdner Photovoltaik-Premiumanbieters haben kommunale Energieversorger die Möglichkeit, Photovoltaik-Komplettsysteme zur Eigenstromversorgung in ihr Portfolio aufzunehmen (www.solarwatt.de/stadtwerke). Die Pakete enthalten alle Komponenten einer PV-Anlage, sind optimal aufeinander abgestimmt und aus einer Hand. SOLARWATT konfiguriert diese nach den Wünschen der Stadtwerke und bietet sie auch als White Label-Lösungen im Design des Energieversorgers an. Stadtwerke sparen sich mit dieser Komplettlösung den hohen finanziellen und zeitlichen Aufwand einer Eigenentwicklung sowie für den Aufbau und die Pflege von Vertriebs- und Servicestrukturen: Sie können sofort auf das dichte Installateurs-Netzwerk und den bewährten SOLARWATT-Service zurückgreifen.



"Ich habe es schon öfter betont: Es geht uns nicht darum, Energieversorger durch unsere PV-Systeme zu ersetzen. Wir möchten gemeinsam mit ihnen den Weg ins dezentrale Energiesystem der Zukunft gehen", sagt SOLARWATT-Geschäftsführer Detlef Neuhaus. "Die Kundenansprüche steigen und auch die zunehmende Preissensibilität sind für Energieversorger eine Herausforderung. Mit unseren Komplettlösungen binden sie ihre Kunden stärker an sich, indem sie ihnen durch ein Paket zur solaren Eigenstromerzeugung viel mehr bieten als ein einfaches Stromprodukt. Und sie positionieren sich damit bereits jetzt für den Megatrend Elektromobilität", so Neuhaus.



Fokus auf Elektromobilität



Basis der SOLARWATT-Komplettpakete bildet der EnergyManager, der als intelligente Schaltzentrale im Haus alle Energieströme von der Erzeugung bis zum Verbrauch kontrolliert und steuert. Die Technologieplattform integriert die wichtigsten energiewirtschaftlichen Anwendungen wie Stromspeicher, Wärmepumpen und Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Besonders die Elektromobilität gilt als großer Treiber für intelligente Photovoltaiksysteme. Durch den EnergyManager wird das umweltfreundliche und netzentlastende Laden des Fahrzeugs mit selbst erzeugtem Solarstrom sichergestellt. Zukunftsvision für die Weiterentwicklung des Energiemanagements ist das virtuelle Kraftwerk: Über den EnergyManager sollen die einzelnen dezentralen Prosumer zu einem Kraftwerk zusammengeschlossen werden.



SOLARWATT und Kiwigrid vertiefen Zusammenarbeit



Für die Entwicklung des EnergyManagers arbeitet SOLARWATT seit 2012 mit der Kiwigrid GmbH zusammen. Das neue Angebot für Stadtwerke ist die erste Station einer vertieften Zusammenarbeit der beiden Dresdner Energieunternehmen. Der Fokus liegt auf der Integration der Elektromobilität und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. "Für die heutige Energiewelt müssen effiziente Energie-Systeme geschaffen werden, in die alle relevanten Elemente integriert sind und die sich zentral steuern lassen. Um diese Lösungen weiterzuentwickeln, bauen wir unsere seit mehreren Jahren verlässliche Partnerschaft mit Kiwigrid als einem der führenden Anbieter aus dem Digitalbereich weiter aus", sagt Detlef Neuhaus. "Kunden wollen heute schon saubere Energie, Mobilität und Wärme aus einer Hand. SOLARWATT setzt hierfür Standards und wird in Zukunft weitere Innovationen auf den Markt bringen. Wir sind stolz, ein Teil dieser Mission zu sein", ergänzt Kiwigrid-Geschäftsführer Matthias Hertel.



Über SOLARWATT:



Die 1993 gegründete und weltweit tätige SOLARWATT GmbH mit Sitz in Dresden ist der führende deutsche Hersteller von Photovoltaiksystemen. Das Unternehmen ist europäischer Marktführer bei Glas-Glas-Solarmodulen und gehört zu den größten Anbietern von Stromspeichern. Seit nunmehr 25 Jahren steht die Marke SOLARWATT für Premiumqualität aus deutscher Herstellung. Internationale Global Player wie BMW i, Bosch und E.ON kooperieren mit dem Mittelständler, der weltweit rund 350 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Informationen: www.solarwatt.de



Über Kiwigrid:



Kiwigrid hilft Unternehmen, die Wende zu einer neuen Energie- und Mobilitätswelt zu meistern. Die Kunden des Dresdner Unternehmens nutzen dessen Plattform, um neue Märkte zu erschließen, ihr Angebot zu diversifizieren, branchenübergreifende Geschäftsmodelle zu skalieren und sich vom Wettbewerb zu differenzieren. Dafür stellt Kiwigrid ihnen modernste Technologien und Dienstleistungen zur Verfügung, die Energieeffizienz steigern, die Nutzung erneuerbarer Energien optimieren, den Weg für Elektrofahrzeuge ebnen und Stromnetze stabilisieren. Das 2011 gegründete Unternehmen beschäftigt heute über 160 Mitarbeiter aus verschiedenen Teilen der Welt.



