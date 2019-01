FRANKFURT (Dow Jones)--Hella kooperiert mit dem französischen Kunststoffspezialisten Plastic Omnium bei Lichttechnologien für die Autokarosserie. Die beiden Unternehmen wollen sich laut Mitteilung besonders auf den Front- und Heckbereich konzentrieren. Bei der nicht-exklusiven Partnerschaft sei angedacht, Entwicklungsressourcen an einem Standort in Deutschland zu bündeln. Während Hella seine Kompetenz im Bereich der automobilen Lichttechnik in die Zusammenarbeit einbringen werde, steuere Plastic Omnium seine Expertise in der Kunststoffverarbeitung für Karosserieaußenteile bei.

Die beiden Unternehmen arbeiten seit Jahren bereits im Gemeinschaftsunternehmen HBPO zusammen. HBPO erwirtschaftete unter anderen mit Frontend-Modulen, die aus Stoßfänger, Kühlkomponenten und Lichtanlage bestehen, vergangenes Jahr einen Umsatz von 2 Milliarden Euro.

January 21, 2019 05:52 ET (10:52 GMT)

