FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rüstungskonzern Rheinmetall und der britische Konkurrent BAE Systems gründen in Großbritannien ein Joint Venture für militärische Landsysteme. Die Rheinmetall AG wird an dem Unternehmen mit 55 Prozent die Mehrheit halten, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Die restlichen 45 Prozent liegen bei BAE Systems. Die Genehmigung der Behörden werde für die erste Jahreshälfte 2019 angestrebt.

Durch das Joint Venture, das als Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) firmieren und seinen Sitz am derzeitigen BAE-Systems-Standort in Telford haben wird, sollen industrielle Kapazitäten in Großbritannien gestärkt und ausgebaut werden. Rund 400 Arbeitsplätze sowie Schlüsseltechnologien und technologische Fertigkeiten würden im Land gesichert. Das Joint Venture wolle sich im Bereich militärischer Fahrzeuge, wie etwa Rad- und Kettenfahrzeugen, eine Spitzenposition im internationalen Wettbewerb sichern.

BAE Systems unterstützt gegenwärtig das britische Verteidigungsministerium und das Heer bei Instandsetzung von Gefechtsfahrzeugen und Brückensystemen. Es beschäftigt rund 400 Mitarbeiter, hauptsächlich am Standort Telford. Nicht in das neue Joint Venture einbezogen werden die Aktivitäten, die BAE Systems im Bereich Waffen und Munition in Großbritannien sowie im Rahmen des CTAI-Projekts mit Nexter ebenfalls hat.

Rheinmetall ist in Großbritannien mit Rheinmetall Defence UK und Rheinmetall MAN Military Vehicles UK vertreten. Beide Firmen gehören zu den etablierten Lieferanten des britischen Verteidigungsministeriums. Sie unterstützen die britischen Streitkräfte in verschiedenen Bereichen, darunter Fahrzeugsysteme, Munition und technische Unterstützung.

January 21, 2019

