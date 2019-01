Berlin (ots) - PACKMEE, die Kleiderspende im Karton, unterstützt seit Jahresanfang Save the Children, die weltweit größte unabhängige Kinderrechtsorganisation. Neben der Schaffung eines nachhaltigen Textilkreislaufes setzt sich PACKMEE für bewussteren Konsum und soziale Verantwortung ein. Mit Save the Children hat PACKMEE einen gemeinnützigen Partner auf Augenhöhe gefunden und schüttet ab 2019 alle erzielten Gewinne an die etablierte Organisation aus.



"Uns ist es wichtig, dass die Spenden gezielt ankommen. Daher hat uns der erfolgreiche Ansatz von Save the Children besonders überzeugt", erklärt Stephan Kruse-Thamer, Geschäftsführer von PACKMEE. "Wir freuen uns schon sehr darauf, zukünftig gemeinsam Projekte umzusetzen und Kindern weltweit zu helfen!"



Save the Children engagiert sich in rund 120 Ländern für die Rechte aller Kinder auf Gesundheit und Überleben, Schule und Bildung sowie den Schutz vor Gewalt und Ausbeutung. Save the Children ist mit dem Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen ausgezeichnet, das der Kinderrechtsorganisation eine effiziente Mittelverwendung und einen sachgerechten Umgang mit Spendengeldern bescheinigt.



"Die Zusammenarbeit mit engagierten Unternehmen wie PACKMEE hat großen Einfluss auf den Erfolg unserer Arbeit", erläutert Susanna Krüger, Geschäftsführerin von Save the Children Deutschland. "Um eine echte Verbesserung des Lebens von Kindern zu erreichen, brauchen wir starke Partner, die unsere Werte teilen und sich gemeinsam mit uns dafür einsetzen, die dafür notwendigen Veränderungen weltweit zu bewirken."



