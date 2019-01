Die DZ Bank hat die Einstufung für Symrise nach einem Investorentag in den USA auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 58 Euro belassen. Die im Rahmen der Veranstaltung veröffentlichten Langfristziele des Aromenherstellers verbesserten zwar die Vorhersagbarkeit der weiteren Entwicklung, gäben aber keinen Anlass zu einer Anhebung der Gewinnschätzungen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2019 / 10:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2019 / 10:27 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-01-21/12:41

ISIN: DE000SYM9999