"Report Mainz" bringt am Dienstag, 22. Januar 2019, um 21:45 Uhr im Ersten voraussichtlich folgende Beiträge:



- Meilenstein für den Verbraucherschutz oder doch nur Murks - Was bringt die Musterfeststellungsklage? - Krankenakten im Visier von Hackern - Wie gut sind Arztpraxen und Krankenhäuser geschützt? - Luxusmieten für fragwürdige Billighotels - Städte zahlen Millionen Steuergelder für die Unterbringung von Wohnungslosen - Schlacht oder Schlichtung - Welche Lösung macht Sinn für die Proteste im Hambacher Wald?



Moderation: Fritz Frey



